بالصورة.. حلا الترك تقابل شبيهتها الأمريكية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الأميركية ​لورين جيرالدو ، صورة لها برفقة الفنانة الشابة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت لورين على الصورة ” أنظروا من معي .. نسختي الصغيرة ” ، ما أثار إعجاب المتابعين من جمهورها وجمهور حلا الترك للتشابه الكبير بينهما .

ومن جانبها علقت حلا على الصورة قائلة ، ” حبيبتي لورين كم انا سعيدة بلقائك، أراك قريباً ” .

يٌشار إلى أن حلا الترك كانت قد بينت في أحد البرامج التليفزيونية حبها للورين جيرالدو للتشابه في الشكل بينهما وأنها تعتبرها قدوتها .