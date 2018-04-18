بالصورة.. حلا الترك تقابل شبيهتها الأمريكية
نشرت الفنانة الأميركية لورين جيرالدو ، صورة لها برفقة الفنانة الشابة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وعلقت لورين على الصورة ” أنظروا من معي .. نسختي الصغيرة ” ، ما أثار إعجاب المتابعين من جمهورها وجمهور حلا الترك للتشابه الكبير بينهما .
ومن جانبها علقت حلا على الصورة قائلة ، ” حبيبتي لورين كم انا سعيدة بلقائك، أراك قريباً ” .
يٌشار إلى أن حلا الترك كانت قد بينت في أحد البرامج التليفزيونية حبها للورين جيرالدو للتشابه في الشكل بينهما وأنها تعتبرها قدوتها .
خديجه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 4 ساعات
يخلق من الشبهه اربعين
ماجد[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 4 ساعات
😳😳🌼🌼
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 3 ساعات
البعراااات إز آر طبيعي تتشابه…
مقتبسه من كتاب الحكم في مضارب بني نجر
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله على ابوها الديوث