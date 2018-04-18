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بالصورة.. حلا الترك تقابل شبيهتها الأمريكية

بالصورة.. حلا الترك تقابل شبيهتها الأمريكية
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الأميركية ​لورين جيرالدو ، صورة لها برفقة الفنانة الشابة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت لورين على الصورة ” أنظروا من معي .. نسختي الصغيرة ” ، ما أثار إعجاب المتابعين من جمهورها وجمهور حلا الترك للتشابه الكبير بينهما .

ومن جانبها علقت حلا على الصورة قائلة ، ” حبيبتي لورين كم انا سعيدة بلقائك، أراك قريباً ” .

يٌشار إلى أن حلا الترك كانت قد بينت في أحد البرامج التليفزيونية حبها للورين جيرالدو للتشابه في الشكل بينهما وأنها تعتبرها قدوتها .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 4 ساعات

يخلق من الشبهه اربعين

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 4 ساعات

😳😳🌼🌼

[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 3 ساعات

البعراااات إز آر طبيعي تتشابه…
مقتبسه من كتاب الحكم في مضارب بني نجر

[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله على ابوها الديوث

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