الخدمة المدنية تبدأ في استقبال 1208 مرشحا ومرشحة على الوظائف الإدارية

حمود العنزي(صدى):

بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم في استقبال (1208) مرشحاً ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها والمعلن عن أسمائهم يوم أمس الثلاثاء، وذلك في أي من فروع او مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17- 8- 1439هـ.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية + نسخه منها أو سجل الاسرة المسجلة فيها المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي وخريجات المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

– ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الاهلية.

وأشارت الوزارة الى ان المعلنة اسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين والمتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكد الوزارة على أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه/ها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ها عن رغبته/ها في التوظيف.

وكانت الوزارة قد اعلنت عبر موقعها الإلكتروني في السادس من شهر رجب الماضي عن تلك الوظائف والواردة من الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها، ضمن الجدولة الزمنية لخطة التوظيف السنوية للعام المالي 1439-1440هـ.