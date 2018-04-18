” الوادي ” مستشارا إداريا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود

سعيد العجل(صدى):

وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على ترقية أحمد بن علي الوادي، من منسوبي حرس الحدود، إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة.

وعبّر المستشار ” الوادي ” عن عظيم سعادته بهذه الثقة الملكية الكريمة، التي ستكون حافزا لخدمة هذا الوطن المعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين. كما عبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، ومعالي الفريق/ عواد بن عيد البلوي، المدير العام لحرس الحدود.

صحيفة ” صدى ” تتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للأستاذ أحمد الوادي، داعين له بالتوفيق والسداد.