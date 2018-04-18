هاري كين يؤكد تمسكه باللحاق بـ ” صلاح “

ماجد محمد(صدى):

أكد نجم نادي توتنهام الإنجليزي، هاري كين، تمسكه باللحاق بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 40 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات بواقع 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وتسعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما سجل كين هدفه الـ26 مع توتنهام، ولكنه يتأخر بـ4 أهداف عن صلاح في اقتناص لقب هداف البريميرليج.

وأوضح لاعب نادي توتنهام تمسكه بالحصول على لقب الهداف قائلًا: ” الدوري لم ينته بعد، وسنرى ما سيحدث، أداء صلاح جيد، لكن تتبقى 4 مواجهات، لذلك يجب علينا الانتظار. ” ، بينما أضاف: ” من الواضح أن لدينا مباراة كبيرة، السبت المقبل، نحن نتطلع إلى ذلك، لقد أنهينا الموسم الماضي بقوة، وحصلنا على مكان في دوري الأبطال، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه أيضًا هذا الموسم. ”