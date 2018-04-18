اكتشفي أهمية ” الحديد ” لصحتك أثناء الحيض والحمل

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في التغذية ، أنه أثناء فترة الحيض يفقد جسم المرأة عنصر الحديد مع فقدان الدم، بمعدل يتراوح بين 15 و30 مليغراماً تبعاً لشدة الحيض.

وأثناء الحمل يرتفع أيضاً احتياج الجسم من الحديد بسبب زيادة حجم الدم، حيث يتضاعف الاحتياج اليومي إلى 30 مليغراماً. ولا يجوز إغفال أهمية ذلك نظراً لأن نقص الحديد يرفع احتمالية حدوث ولادة مبسترة مع انخفاض وزن الطفل.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في شحوب البشرة وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتشقق زوايا الفم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والخمول وضعف التركيز.

وتتمثل المصادر الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات.

ويُفضل تناول هذه المصادر مع الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفواكه الحمضية لأنها تُحسّن امتصاص الجسم للحديد، في حين ينبغي عدم تناول هذه الأطعمة مع الشاي والقهوة ومنتجات الألبان لأنها تعيق امتصاص الحديد.

وعادة ما تكفي التغذية الصحية المتوازنة لإمداد الجسم بالحديد، وعند الضرورة يمكن اللجوء إلى مكملات الحديد، ولكن تحت إشراف الطبيب.