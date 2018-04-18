” تحفيظ بيش ” تكشف حقيقة ارتباط أحد منسوبيها بجماعات معادية

تركي السالم(صدى):

كشفت جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة بيش، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول انضمام أحد منسوبيها إلى الجماعات المعادية في اليمن.

ونفى رئيس الجمعية الشيخ محمد بن شامي شبية في بيان له، ما تم تداوله بأن شخصًا كان يعمل في التحفيظ بحي الريان في محافظة بيش غادرهم وانضم للجماعات، معبرًا عن استيائه الشديد من هذه الرسائل والتعليقات التي تمس الجمعية وإقحامها في مثل هذه الأمور.

وقال ” شبيه ” في بيانه ” أن الجمعية من منطلق مسؤوليتها تنفي قطعيًا ماتم تداوله من رسائل وتعليقات تمس الجمعية وترفض محاولات نشر أكاذيب وأخبار ملفقة بإسم الجمعية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد من يحاول إقحام اسمها ومن يقوم بالترويج والتضليل لذلك ومحاولة تشويه سمعة حفظة كتاب الله “.