كاديلاك إسكاليد موديل 2016 تخفض سعرها لمنافسة لينكولن نافيجاتور

متابعات(صدى):

تستمر السيارات المتعددة الاستخدامات من كاديلاك إسكاليد ولينكولن نافيجاتور في المنافسة فيما بينهما للحصول على جذب العملاء والمشترين.

حيث كشفت كاديلاك عن الجيل الرابع من إسكاليد في عام 2015 ، عندما كانت تنافس ضد سيارات لينكولن وعروضها بشكل قوي , ومع ذلك ، فقد تغير ذلك مع تقديم نافيجاتور الجديدة بالكامل في عام 2018 والتي باعت في يناير فقط 1.288 نسخة مقابل 2212 نسخة إسكاليد من كاديلاك .

ومن جانبها تثبت نافيجاتور قوتها مع الوقت وبدأت في سحب المبيعات من اسكاليد ، وعلى أمل الاحتفاظ بمالكي إسكاليد الحاليين ، فإن كاديلاك قررت تقديم بعض الخصومات .

وقدمت شركة السيارات الفاخرة خصما بقيمة 10000 دولار على اسكاليد، ولكن هذا العرض مخصص فقط لموديلات 2016.

ورغم أن العرض على موديلات قديمة ومع ذلك ، وبالنظر إلى عقود الإيجار التي تستمر لبضع سنوات ، فإن الخصم المستهدف منطقي. ويحصل أصحاب اسكاليد على خصم بقيمة 7.500 دولار. وكل العروض تمتد حتى 31 مايو.