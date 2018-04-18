كاديلاك إسكاليد موديل 2016 تخفض سعرها لمنافسة لينكولن نافيجاتور
تستمر السيارات المتعددة الاستخدامات من كاديلاك إسكاليد ولينكولن نافيجاتور في المنافسة فيما بينهما للحصول على جذب العملاء والمشترين.
حيث كشفت كاديلاك عن الجيل الرابع من إسكاليد في عام 2015 ، عندما كانت تنافس ضد سيارات لينكولن وعروضها بشكل قوي , ومع ذلك ، فقد تغير ذلك مع تقديم نافيجاتور الجديدة بالكامل في عام 2018 والتي باعت في يناير فقط 1.288 نسخة مقابل 2212 نسخة إسكاليد من كاديلاك .
ومن جانبها تثبت نافيجاتور قوتها مع الوقت وبدأت في سحب المبيعات من اسكاليد ، وعلى أمل الاحتفاظ بمالكي إسكاليد الحاليين ، فإن كاديلاك قررت تقديم بعض الخصومات .
وقدمت شركة السيارات الفاخرة خصما بقيمة 10000 دولار على اسكاليد، ولكن هذا العرض مخصص فقط لموديلات 2016.
ورغم أن العرض على موديلات قديمة ومع ذلك ، وبالنظر إلى عقود الإيجار التي تستمر لبضع سنوات ، فإن الخصم المستهدف منطقي. ويحصل أصحاب اسكاليد على خصم بقيمة 7.500 دولار. وكل العروض تمتد حتى 31 مايو.
اترك تعليقاً