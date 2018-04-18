بعد اكتشافه 24 موظف أجنبي بها.. ” القحطاني ” يدرج شركة تقنية على القائمة السوداء
كشف سعود القحطاني، رئيس إتحاد الأمن السيبراني والبرمجة، ومستشار الديوان الملكي، عن قيام صاحب أحد الشركات التقنية، بطلب لقائه اليوم الأربعاء، بخصوص مشروع عاجل وهام، يريد عرضه على الاتحاد.
وكانت المفاجأة، عندما طلب ” القحطاني ” كشف بأسماء وجنسيات الموظفين التقنيين بهذه الشركة، ليجد 24 موظفًا كلهم ” أجانب ” ، الأمر الذي جعله يضع اسم صاحب الشركة و الشركة على القائمة السوداء لمشاريع الإتحاد السيبراني.
جاء ذلك في تغريدة لـ ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: ” طلب صاحب أحد الشركات التقنية لقائي اليوم بخصوص مشروع عاجل وهام يريد عرضه على الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، فطلبت كشف بأسماء وجنسيات الموظفين التقنيين بشركته 24 موظف كلهم أجانب ! ” .
وتابع ” القحطاني ” : ” بمنتهى السعادة: وضعت اسمه واسم شركته في القائمة السوداء لمشاريع الاتحاد ” .
زائر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجهك على دعم السعوديين
طلال[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 53 دقيقة
عاش ياقحطاني
همس[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يعطيك العافيه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 51 دقيقة
كفوا يا سعود …. ما أفسد وسرق البلد غير الأجانب….
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 31 دقيقة
كفو يا سعود
الدسك22[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياليتك تكون وزيرا للعمل ياقحطاني من شناعة واهمال الوزارة العمل وتساهلها