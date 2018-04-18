بالفيديو.. والد الطفلة ” سارة ” يروي تفاصيل عودتها بعد اختفائها لساعات

حمود العنزي(صدى):

روى سلطان الرديف، والد الطفلة سارة صاحبة الخمسة أعوام، التي قيل أنها اختطفت لعدة ساعات في الرياض، تفاصيل عودتها مزيدًا الغموض حول الواقعة.

وأكد ” الرديف ” أن ابنته اختفت لمدة ساعتین ثم فوجئ الجمیع بوجودھا أمام باب المنزل، وسط غموض كبیر يحيط بالواقعة الغريبة التي لا يعلم أحد ملابساتها حتى الآن، نافيًا ما تم تداوله حول العثور عليها في أحد منازل الجيران.

وأشار والد سارة إلى إنه لصغر سن ابنته لم يستطع أحد أن يعرف منها مزيد من التفاصيل حول اختفائها والمكان الذي كانت به، مؤكدًا أنها بصحة جيدة ولم يصبها أي مكروه، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على جهودها معهم في محاولة العثور على صغيرته.