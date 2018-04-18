قوات إماراتية تسيطر على طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات كانت تستهدف مواقع يمنية

أبوظبي(صدى):

تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة لقواتنا المسلحة أمس من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع ” قاصف/1 الإيرانية ” محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن.

واكتشفت الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في المملكة العربية السعودية سيتم بث صورها لاحقا.