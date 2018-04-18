نائب أمير جازان متفقدا الحد الجنوبي: ” هنا قدم أبطالنا أرواحهم فداء للوطن “

تركي السالم(صدى):

قام سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بجولة تفقدية بآخر نقطة من الحد الجنوبي، مطلعًا على عدد من المواقع المتقدمة للقوات المسلحة هناك.

حيث عبر نائب أمير جازان، عن فخره بأبطال الحد الجنوبي قائلًا: ” هؤلاء الأبطال قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن وطنهم وطن المقدسات والإباء والشهامة وحق لوطنهم وأبنائهم وذويهم أن يفخروا بهم وأن ترفع رؤوسهم عاليةً بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ” .

جاءت هذه الزيارة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.

وشملت جولة الأمير، تفقده لعدد من المواقع والمقرات، حيث اطلع خلالها على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لقواتنا المسلحة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة، فيما قام بزيارة المستشفى العسكري وتفقد أحوال الجنود المصابين، داعيًا الله لهم بالشفاء العاجل.