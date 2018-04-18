” العنزي ” يعقد الاجتماع الثالث لمتابعة أعمال حملة ” الستة أسابيع “

سعيد العجل(صدى):

عقد المهندس / حسون بن وعر العنزي رئيس بلدية طلعة التمياط أمس اجتماعه الثالث لمتابعة أعمال الأسبوع الثالث من حملة الست أسابيع المكثفة ووجه كافة معدات بلدية طلعة التمياط وفرق قسم الخدمات وبإشراف من مدير المبادرة المهندس/محمد الصادق وقادة فريق مبادرة التلوث البصري بلدية طلعة التمياط على الخروج على الطبيعة وازاله مخلفات البناء والهدم من المخططات السكنية بمدينة طلعة التمياط والقرى التابعة لها وذلك للتأكد من إزالتها وتحسين المشهد الحضري للمدينة .

وذلك في اطار الجهود المبذولة تجاه حملة ” الستة أسابيع ” المكثفة للقضاء على العناصر المرصودة ضمن مبادرة التلوث البصري بلدية طلعة التمياط والقرى التابعة لها.

وصرح العنزي بأهمية هذه المبادرات في جعل أي مدينة بالمملكة تتحلى بالمشهد الحضري الذي يليق بالمواطن وأن على المواطن التعاون مع البلديات والجهات المعنية في الحد من ظاهرة التشوه البصري حيث يعتبر المواطن فرد أساسي في دعم الجهات المعنية وذلك من خلال التزامه بالحفاظ على بيئته نظيفة خالية من أي مظاهر غير حضارية وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .