وظائف شاغرة برواتب مجزية في مكتبة جرير

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة مكتبة جرير، في بيان رسمي، عن توفر عددًا من الوظائف شاغرة لكافة المواطنين برواتب مجزية.

وأوضحت المكتبة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مسؤول مبيعات؛ حيث يحصل المتقدم على راتب 5000 ريال شامل البدلات، وعمولات شهرية، بالغضافة إلى إجازة يومين، وتأمين طبي.

وأضافت مكتبة جرير أنها في حاجة إلى محاسب مبيعات ” كاشير ” ، لافتة إلى أنه يحصل المتقدم على راتب 5600 ريال شامل البدلات، بالإضافة إلى عمولات شهرية، وإجازة يومين، وتأمين طبي.

ودعت المكتبة الراغبين في العمل معها إلى التوجه إلى قرب معرض يرغبون العمل فيه، والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا .