بالصور.. نهاية مأساوية لعارضة أزياء حاولت تغيير لون عينيها

بوينس آيرس(صدى):

تعرضت عارضة الأزياء الأرجنتينية ” نادين برونا ، 32 عاماً ” لواقعة مأساوية ، عندما خضعت لعملية جراحية لتغيير لون عينيها من اللون البني إلى الرمادي .

وعقب إجراءها العملية في كولومبيا بتكلفة 3000 دولار ، بدأت تعاني من مشاكل خطيرة في عينيها ، حيث فقدت نادين بصرها بنسبة 80% من عينها اليمنى و 50% من عينها اليسرى .

وبعد الكثير من الآلام، أجبرت برونا على تلقي العلاج في معهد باكوم بالما للعيون في مدينة ميامي، وخضعت لأكثر من عملية لإعادة بصرها وتلقت علاج الزرقة ومن المرجح أنها لن تتخلص من آثار هذه العملية نهائياً خلال الفترة المقبلة.