مدني الباحة والأرصاد ينبهان من هطول أمطار رعدية على المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني بمنطقة الباحة من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مدينة الباحة ومحافظاتها، حيث من التوقع استمرار الحالة الممطرة إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، على المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكترونيهنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.