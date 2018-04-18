الشهري يتفقد تطوير المباني الخدمية بقرية ذي عين التراثية

سعيد العجل(صدى):

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر بن محمد الشهري مشروع تنفيذ وتطوير المرحلة الاولى من المباني الخدمية بقرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة وقدأطلقت هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة خطة تأهيل وتطوير متجر تراثي بقرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، متضمنة المرحلة الاولى واوضح الاستاذ زاهر محمد الشهري ان المرحلة الاولى تتضمن تأهيل متجر تراثي بالمباني الخدمية التي بمدخل القرية.

وقد تم التعاقد مع احدى المؤسسات الوطنية لتنفيذ المشروع واشار الشهري الى ان القرية تشهد كثافة من الزوار من داخل وخارج المنطقة ونوه الشهري بما تحظى به قرية ذي عين من دعم واهتمام من القيادة – أيدها الله – وبحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتطوير القرية والتعريف بقيمتها التاريخية والمحافظة عليها وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالترلث الحضاري للمملكة والذي يهدف الى تحقيق الحماية والمعرفة والاهتمام والتأهيل لمكونات التراث الثقافي الوطني.

وأشار إلى أهمية القرى التراثية التي أضحت أحد الموارد الرئيسة للسياحة الثقافية ومورداً اقتصادياً مهما تعتمد عليه المجتمعات المحلية.

وتشهد قرية ذي عين التراثية أعمالاً تأهيلية وتطويرية، تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.