بخصم 25% على الرحلة.. ” التقاعد ” توقع اتفاقية مع ” كريم ” لنقل عملائها
قامت المؤسسة العامة للتقاعد، بتوقيع اتفاقية مع شركة ” كريم ” للنقل، والتي يتم بموجبها نقل عملاء المؤسسة، بخصم 25 % على الرحلة، من وإلى فروع ومكاتب المؤسسة بجميع أنحاء المملكة.
حيث يستطيع عملاء مؤسسة التقاعد، الحصول على هذا الخصم، عن طريق إدخال الرمز الترويجي ” PPA ” ، من خلال تطبيق ” كريم ” على الأجهزة الذكية في الذهاب أو العودة من فروع ومكاتب المؤسسة في المدن المغطاة من الشركة.
جاءت هذه الاتفاقية بين ” التقاعد ” و ” كريم ” حرصًا من المؤسسة على تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين، وامتدادًا للتعاون مع القطاع الخاص في تقديم عروض ومزايا لعملاء مؤسسة التقاعد.
طلال[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذه الشركه من افضل الشركات التي نحتاجها
خديجه[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 19 دقيقة
😍😍👍👍