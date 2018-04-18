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  3. بخصم 25% على الرحلة.. ” التقاعد ” توقع اتفاقية مع ” كريم ” لنقل عملائها

بخصم 25% على الرحلة.. ” التقاعد ” توقع اتفاقية مع ” كريم ” لنقل عملائها

بخصم 25% على الرحلة.. ” التقاعد ” توقع اتفاقية مع ” كريم ” لنقل عملائها
علي القحطاني(صدى):

قامت المؤسسة العامة للتقاعد، بتوقيع اتفاقية مع شركة ” كريم ” للنقل، والتي يتم بموجبها نقل عملاء المؤسسة، بخصم 25 % على الرحلة، من وإلى فروع ومكاتب المؤسسة بجميع أنحاء المملكة.

حيث يستطيع عملاء مؤسسة التقاعد، الحصول على هذا الخصم، عن طريق إدخال الرمز الترويجي ” PPA ” ، من خلال تطبيق ” كريم ” على الأجهزة الذكية في الذهاب أو العودة من فروع ومكاتب المؤسسة في المدن المغطاة من الشركة.

جاءت هذه الاتفاقية بين ” التقاعد ” و ” كريم ” حرصًا من المؤسسة على تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين، وامتدادًا للتعاون مع القطاع الخاص في تقديم عروض ومزايا لعملاء مؤسسة التقاعد.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 20 دقيقة

هذه الشركه من افضل الشركات التي نحتاجها

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 19 دقيقة

😍😍👍👍

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