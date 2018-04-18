السومة يتمسك بالبقاء في صفوف الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن عقد اجتماع، فجر أمس الثلاثاء، بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي المكلف أخيرًا، واللاعب السوري عمر السومة في منزل الأول، للوصول إلى حل في الخلاف الذي نشب بين السومة ومدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف.

وأوضحت المصادر، رغبة السومة في إنهاء الخلاف حتى لو تطلّب الأمر الاعتذار للجميع، وذلك نظرًا لحاجة الفريق له وكذلك حاجته لزملائه اللاعبين الذين قضى معهم أجمل أيامه خلال الأربع سنوات الماضية منذ انضمامه للفريق.

وبدد اللاعب السوري الشكوك واللغط الكبير حول رغبته في الرحيل عن النادي عقب انتهاء الاجتماع؛ حيث كتب اللاعب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: ” وعبر الزمان سنمضي معًا ” .