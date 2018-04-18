الحي المتعلم الأول والثاني يقيم معرض ” المرأة السعودية ورؤية وطن ” بتعليم مكة

تركية البدر(صدى):

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة تعليم الكبار (بنات) – الحي المتعلم – معرضًا فنياً تحت شعار (المرأة السعودية ورؤية وطن) والمقام بإدارة التعليم بالعزيزية ( بنات) وذلك من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٨/١هـ ولمدة ثلاثة أيام ، نفذته منسوبات الحي المتعلم الأول والثاني تحت إشراف مديرة إدارة تعليم الكبار ( بنات ) ميثال باعيسى وذلك بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي وعدد من القيادات التربوية .

استهدف المعرض مجتمع التعليم بجميع فئاته وذلك بهدف إبراز المواهب الفنية لدى طالباتنا وتنمية مهاراتهن وصقلها وعرض منتجاتهن الحرفية لاطلاع المشاهد على الاتجاهات الفنية والحرفية وإعطاءهن الفرصة للدخول في سوق العمل.