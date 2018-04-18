مواطنة تشكر طبيبة وممرضة في ” رسالة ” بخط يدها

نايف السالم(صدى):

أرسلت مواطنة مصابة بمرض عضال، رسالة بخط يدها، للمديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة المدينة المنورة، حيث أعربت في هذه الرسالة عن امتنانها وشكرها على التعامل الراقي، من قبل طبيبة وممرضة، وطلبت من الشؤون الصحية، نشر رسالتها.

وبالتطرق لما تم كتاباته بالرسالة، قالت المواطنة: ” حدثوني عن الرحمة، أحدثكم عن طبيبة الطوارئ، حدثوني عن الإنسانية، أحدثكم عن الممرضة السعودية، الموجودة في غرفة الملاحظة يومها ” .

وتابعت في رسالتها: ” أنا مريضة كانسر، عافاكم الله وعافاني، عندما جئت كنت شبه فاقدة للوعي، وأتألم وأنا أصارع المرض اللعين، لا أنسى تعاملهم الدافئ، ولا أنسى كمية الحنان، حتى وخز الإبرة، لا أعلم حقًا، اسم الطبيبة ولكنها بنت بلدي ” .

واعتذرت المواطنة في نهاية الرسالة، قائلة: ” أعتذر عن سوء الخط؛ لشدة الألم، لكن كلي امتنان لهن، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ” .