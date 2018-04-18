” المركز الوطني ” : تخصيص القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات

عادل الحربي(صدى):

أوضح المركز الوطني للتخصيص، أمس الثلاثاء، أن تخصيص قطاع الصحة، يسير وفق الخطة المعتمدة، من اللجنة الاشرافية للقطاع، إذا تم في الخطوة الأولى، حيث تم في الخطوة الأولى، الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة، والشركات المناطقية الخمس؛ بهدف تعزيز التحول المؤسسي، وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.

وأشار المركز أن اللجنة الاشرافية لقطاع الصحة، انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، حيث تنص على طرح 9 مجالات؛ لمشاركة القطاع الخاص، والتي تتمحور في:

” المراكز الصحية، تشغيل المستشفيات، العلاج التأهيلي، العناية المنزلية، العناية الممتدة، المختبرات، الصيدليات ” .

كما ذكر المركز في بيان له، أن رؤية المملكة 2030، عندما استهدفت تخصيص القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحًا وهو تقديم أفضل الخدمات، في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان، في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حاليًا.

يجدر الإشارة إلى أن العمل جار؛ لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص، في 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.