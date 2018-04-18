” المواصفات ” تقدم نصائح للمواطنين لـ ” صيف بارد وتكاليف أقل “

عادل الحربي(صدى):

وجهت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للمواطنين، لتفادي حرارة الصيف الشديدة، وزيادة فواتير الكهرباء معها، وذلك تحت شعار ” صيف بارد.. وفواتير أقل ” .

حيث نصح خبراء هيئة المواصفات المواطنين بما يلي:

– احرص على اقتناء المكيف ذي النجوم الأكثر.

– تنظيف الفلتر كل أسبوعين.

– إغلاق النوافذ دائمًا عند التشغيل.

– ضبط المكيف عند درجة حرارة 24م.

– صيانة المكيفات مرة واحدة سنويًا على الأقل.

– إيقاف تشغيل المكيف عند مغادرة المكان.