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” المواصفات ” تقدم نصائح للمواطنين لـ ” صيف بارد وتكاليف أقل “

” المواصفات ” تقدم نصائح للمواطنين لـ ” صيف بارد وتكاليف أقل “
عادل الحربي(صدى):

وجهت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للمواطنين، لتفادي حرارة الصيف الشديدة، وزيادة فواتير الكهرباء معها، وذلك تحت شعار ” صيف بارد.. وفواتير أقل ” .

حيث نصح خبراء هيئة المواصفات المواطنين بما يلي:

– احرص على اقتناء المكيف ذي النجوم الأكثر.
– تنظيف الفلتر كل أسبوعين.
– إغلاق النوافذ دائمًا عند التشغيل.
– ضبط المكيف عند درجة حرارة 24م.
– صيانة المكيفات مرة واحدة سنويًا على الأقل.
– إيقاف تشغيل المكيف عند مغادرة المكان.


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