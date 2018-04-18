” المواصفات ” تقدم نصائح للمواطنين لـ ” صيف بارد وتكاليف أقل “
وجهت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للمواطنين، لتفادي حرارة الصيف الشديدة، وزيادة فواتير الكهرباء معها، وذلك تحت شعار ” صيف بارد.. وفواتير أقل ” .
حيث نصح خبراء هيئة المواصفات المواطنين بما يلي:
– احرص على اقتناء المكيف ذي النجوم الأكثر.
– تنظيف الفلتر كل أسبوعين.
– إغلاق النوافذ دائمًا عند التشغيل.
– ضبط المكيف عند درجة حرارة 24م.
– صيانة المكيفات مرة واحدة سنويًا على الأقل.
– إيقاف تشغيل المكيف عند مغادرة المكان.
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