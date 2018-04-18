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المملكة تعلق خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض

المملكة تعلق خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض
حمود العنزي(صدى):

صرحت مصادر، أن المملكة علقت خطط خصخصة، ثاني أكبر مطار في المملكة، مطار الملك خالد الدولي بـ ” الرياض ” ، وذلك في إطار حملة الخصخصة التي تعكف المملكة، على تنفيذها على أوسع نطاق؛ بهدف تعزيز الكفاءة، بما خفف الضغط على المالية العامة.

وفي ذات السياق، قال مصدر آخر: ” حاليا يدرسون الخطة من جديد؛ لأنها بدأت تميل أكثر إلى أن تكون أشبه بامتياز، وليس خصخصة ” .

يجدر الإشارة إلى أنه في يوليو، أوضحت مصادر، أن الحكومة عينت جولدمان ساكس، لإدارة خطط شركة الطيران المدني السعودي القابضة؛ لبيع حصة أقلية في مطار الرياض.


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