مدير تعليم مكة يدشن غدا الخميس برامج التعليم النوعي بمدارس جيل الإبداع

سعيد العجل(صدى):

يدشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي صباح غد الخميس 19 ابريل الموافق: ٣/ ٨/ ١٤٣٩هـ في تمام الساعة 8,30 صباحا حزمة من برامج التعليم النوعي بمنطقة مكة المكرمة تشمل؛ القبة الفلكية، و مشتل الزراعة المائية التعليمي، والتعليم الافتراضي، وعروض 3D ، وقاعة FABLAB للإبداع والاختراع بمجمع مدارس جيل الإبداع بالعكيشية جنوب مكة المكرمة.

أوضح ذلك مدير شركة سنا الإبداع التعليمية الدكتور موفق حريري مالك مجمع مدارس جيل الإبداع، مشيرا إلى أن مدارس جيل الإبداع تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتحول الوطني ٢٠٢٠ من خلال الارتقاء بالمستوى التعليمي بمجمع مدارس جيل الإبداع، كإدخال البرامج التعليمية النوعية، والتجهيزات الحديثة والتقنيات المتطورة، والبحث المستمر عن الأفضل عالميا في كل ما يرتقي بالعملية التعليمية والتربوية.