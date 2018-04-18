قرارات عدلية عززت حقوق المرأة في المملكة

نايف السالم(صدى):

استعرضت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أبرز القرارات التي اتخذتها في سبيل تعزيز حقوق المرأة بالمملكة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على ” تويتر ” .

ومن أهم هذه القرارات العدلية، إقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، فضلًا عن توظيف المرأة في 6 مجالات في ” العدل ” .

كما تضمنت تلك القرارات، منح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتابات العدل، وزيادة نسبة المحاميات 120%، حيث ارتفع عددهن إلى 244 محامية، بالإضافة إلى إطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المنتهي بمنح رخصة مزاولة المهنة.

فيما شملت القرارات العدلية بشأن المرأة، منح المرأة حق الولاية على المحضون مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدينة والجوازات والسفارات وغيرها من الجهات، فضلًا عن تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية.