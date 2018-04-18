القحطاني: 40 ألف متدرب بمراكز ابتكار جوجل سنويا

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودية للأمن السيبراني والبرمجة، سعود القحطاني، على عدم تحمل الاتحاد أي تكاليف في قيمة الاتفاقية النهائية مع ” جوجل ” .

وتضمنت هذه الاتفاقية، إنشاء مراكز ابتكارات جوجل Google Innovation Hub ، لتطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.

وأوضح ” القحطاني ” ، أن تشغيل المراكز سيكون بناءاً على نموذج فريد بين الاتحاد وجوجل والأندية الأعضاء والرعاة، مشيراً إلى أن عدد المتدربين فيها سيعادل سنوياً 4 أضعاف جيش الجزء الشرقي من جزيرة سلوى في إشارة إلى ” قطر ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حسب الإتفاقية الموقعة اليوم: ستكون مراكز الابتكار Google Innovation Hub الأكبر في العالم. وموزعة في أنحاء المملكة.. سيكون الأول منها في مدينة الرياض ويستوعب 40,000 متدرب سنوياً، وذلك تطبيقًا لتوجه سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في تأهيل شبابنا بالتقنيات المتقدمة والذكاء الإصطناعي ” .