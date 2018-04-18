بالفيديو.. الديدان والجراد أحدث صيحة لمكياج ” العناكب “

واشنطن(صدى):

أثارت خبيرة المكياج الأمريكية ” جازمين ” التي تٌطلق على نفسها ” باترفلاي جازمين ” ، ضجة واسعة في عالم الموضة والمكياج ، عقب أن استخدمت الحشرات الزاحفة والطائرة في مكياج ” العناكب ” .

تستخدم جازمين الحشرات بأنواعها المختلفة وألوانها المتفاوتة في إطلالات مكياجها وذلك من الصراصير، والجراد، والنحل، إلى الفراشات، لتصنع من وجهها لوحة استثنائية، تعيش عليها مخلوقات الأرض الزاحفة والطائرة، التي قد لا يعتبرها الكثير من البشر صديقة لهم.

وأكدت جازمين في تعليقها على أحد الفيديوهات المنشوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن جميع الحشرات التي تستخدمها هي حشرات حقيقية، وغالباً ما تنشر فيديوهات تعليمية عن طرق صنعها للمكياج، كما تشرح جازمين في العديد من منشوراتها، أنها تشتري حشرات مجففة من متاجر بيع أطعمة الزواحف، أو تستخدم حشرات نفقت بطريقة طبيعية، كما أنها في الكثير من الأحيان، تستخدم أيضاً المواد الطبيعية مثل الرمل، والنباتات، والحشائش في حديقة منزلها.