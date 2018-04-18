تشغيل كليات ومعاهد جديدة في 7 محافظات بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلن نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، عن اعتماد المؤسسة تشغيل عدد من الكليات والمعاهد الجديدة، لاستقبال المتدربين مطلع العام التدريبي القادم.

وأشار ” الزهراني ” ، أنه تم اعتماد تشغيل كلية تقنية للبنين بمحايل عسير، وانتقال الكلية التقنية للبنات بالباحة لمبناها الجديد بالعقيق، وكذلك تشغيل المعهد الصناعي الثانوي بصامطة.

وأضاف أنه سيتم تشغيل معهد التدريب في سجن القنفذة، وأيضاً نقل معهد التدريب بسجن الباحة للمبنى الجديد، وتشغيل فرع كلية تقنية في محافظة بلجرشي، وفرع كلية تقنية في محافظة شقراء.

وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتحقيق متطلبات أبناء وبنات الوطن في القبول في الوحدات التدريبية، وكذلك مواصلة خطة المؤسسة في التوسع في كلياتها ومعاهدها المنشرة في أرجاء الوطن، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن عدد الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة بكافة مناطق المملكة، تبلغ 41 كلية تقنية، و66 معهداً، و34 معهداً في السجون، و30 كلية من الكليات التقنية العالمية، و25معهداً من معاهد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.