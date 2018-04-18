بالصور.. أول ظهور لـ ” شيفروليه كامارو SS 2019 “

عادل الحربي(صدى):

نشرت شيفروليه مقطع فيديو يُعطي صورة شاملة ومقربة لكامارو الجديدة ، والتي تظهر لأول مرة على أرض الواقع ضمن فعاليات صباحية محلية من نوع ما في مشيجان الأمريكية.

وأظهر الفيديو مقدمة السيارة التي تم تغييرها بالكامل بوضوح، بمصابيح أمامية معاد تصميمها بإضاءة LED انيقة جديدة، كما أعادت شيفروليه تصميم شبكة التهوية وأضافت شعار الشركة الرياضي المسمى بـ Flowtie، وهو نفسه شعار ربطة عنق التقليدية ولكن بالإطار فقط بدون المركز لتحسين تدفق الهواء للمحرك، كما تغيرت زوايا كامارو الأمامية لتوجيه تدفق الهواء بشكل أفضل إجمالا.

ووضحت التعديلات في الخلفية خفيفة إلى حد ما مقارنة بالموديل السابق، حيث تم تحديث تصميم المصابيح الخلفية وإضفاء طابع أكثر رياضية بشكل عام على المؤخرة.. ويُذكر أن التغيير الميكانيكي الوحيد لكامارو SS 2019 هو إضافة ناقل أوتوماتيكي بعشر سرعات بضوابط إطلاق خاصة.

وتعرض شيفروليه موديل 1LE الجديد ضمن مجال كامارو بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات، بقوة 275 حصان وعزم دوران 295 رطل-قدم وناقل حركة يدوي بست سرعات حصري فقط على هذا الموديل، ونظام تعليق معدل خصيصا له كذلك وتوزيع متوازن للوزن 50\50 بين الأمام والخلف.