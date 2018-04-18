ناصر القصبي يخلع ثوب الكوميديا في ” العاصوف “

نورة الشهري(صدى):

يقدم النجم السعودي ناصر القصبي، هذا العام دراما اجتماعية إنسانية، تواكب تفاصيل المجتمع السعودي، منذ العام 1970 حتى العام 1975، وتحمل عنوان ” العاصوف ” للكاتب الراحل عبد الرحمن الوابلي، كما سيعرض على mbc في رمضان.

وفي هذا السياق، ذكر النجم ناصر القصبي، بداية العمل، تكون مع أحداث اجتماعية لأسرة سعودية، تتقاطع معها علاقات شخصيات أخرى، مضيفًا: ” حاولنا تبسيط العلاقات الإنسانية، بعيدًا عن التكلف في التناول الدرامي، وافتعال في الشخصيات، وكنا حريصين على أن تكون أحداثنا واقعية ” .

من الجدير بالذكر أن العمل يضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم ” حبيب الحبيب، عبد عبدالإله السناني، ليلى السلمان، ريم عبدالله، ريماس منصور، عبد العزيز السكيرين، زارا البلوشي، عبد الله المزيني، وحمد المزيني، شمعة محمد ” .