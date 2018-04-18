أمانة الرياض تطلق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي بمشاركة السكان

سعيد العجل(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات أسبوع الابداع البلدي بمشاركة السكان في عدد من الحدائق والساحات البلدية

وحرصت أمانة منطقة الرياض على إطلاق فعاليات أسبوع الابداع البلدي الهادف لتعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع في عدد من حدائق والساحات في مدينة الرياض، كما أن هذه المشاركة المجتمعية من الأمانه بالتعاون مع مختلف شرائح المجتمع تعزز من التعريف بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ، إضافة إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع في إيجاد الحلول الابداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وهذه الفعاليات المقدمة أخذت في طابعها العام التفاعل مع آراء وأفكار وملاحظات المواطنين والمقيمين، وتوثيقها وإبراز جهود القطاع البلدي حيال تلك الآراء والملاحظات، وإشراكهم في الأعمال والمنجزات البلدية، وأكدت على أن إقامة فعاليات أسبوع الابداع البلدي تركزت على مواقع التجمعات مثل حدائق الأحياء، والساحات التي تشهد كثافة من مرتاديها، مما يحقق الهدف من إقامة الفعاليات التي تعزز من المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناشط، ولاقت الفعالية إقبالا وتفاعلا من المواطنين والمقيمين مع فعاليات أسبوع الابداع البلدي، وتعزيز ذلك من خلال تفاعلهم مع منجزات القطاع البلدي الذي يمس حياتهم اليومية.