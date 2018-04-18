” تعليم مكة ” تشارك في ورشة عمل وزراية عن قواعد السلوك

سعيد العجل(صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في ورشة العمل الوزارية( قواعد السلوك والمواظبة لطالبات المرحلة الابتدائية) في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٨/٢هـ بإدارة تعليم مكة بالعزيزية والتي نفذتها الإدارة العامة بالتوجيه والإرشاد عبر برنامج لقاء الالكتروني وذلك بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد ( بنين ) سليمان الفيفي ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد ( بنات) الدكتورة عزة الشهري وعدد لفيف من القيادات التربوية .

استهدف البرنامج مشرفي ومشرفات كلاً من إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة المتابعة والقضايا التربوية و إدارة التربية الخاصةو إدارة الإشراف التربوي و إدارة الاختبارات والقبول و القيادة المدرسية ومنسوبي ومنسوبات الشؤون القانونية ومرشدي ومرشدات مدارس المرحلة الابتدائية وقائدي وقائدات المدارس الابتدائية وذلك بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات وترسيخ القيم الإسلامية وتنمية السلوك الإيجابي لديهم وتحقيق أهداف العملية التعليمية، وتعريف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة والحد من السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات .

فيما بلغ عدد الحضور (٥٠٠) تربوي وتربوية .