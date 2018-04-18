إدارة تعليم مكة تستضيف مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” النشاط الفني ” ” بنين” المشروع الوزاري للثقافة والفنون ” مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية ” في نسخته الثالثة للعام الدراسي للعام الدراسي 1438 – 1439 هــ والذي يُقام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ويستهدف طلاب المرحلتين المتوسط والثانوية بمناطق المملكة.

وأضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي أن المشروع بدأ الاستعداد له منذ وقت مبكر صاحبه اجتماعات دورية وورش عمل تُسهم في نجاحه مبيناً أن المشروع سينطلق في السابع من الشهر الحالي حيث يصاحبه فعاليات وورش عمل ومحاضرات ومعارض وحفل ختامي يحضره عدد من منسوبي وزارة التعليم وممثلي الإدارات التعليمية المشاركة.

وأضاف أن إقامة مثل هذه الفعاليات تُنمي لدى الطلاب مواهبهم وتعزز من إمكانياتهم الفنية وتتيح لهم الفرص للمشاركة في المحافل الدولية في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية والفنون المختلفة مضيفاً أن هذا العمل الجبار لا يتأتى إلا بجهود رجالٍ مخلصين كرسوا جُل وقتهم في خدمة الطلاب مثمناً جهود اللجان العاملة في المشروع متمنياً لهم التوفيق وللطلاب النجاح والتقدم .