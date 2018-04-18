سفارة المملكة بكوالالمبور للمواطنين: احذروا السرقات بالمواقع السياحية

كوالامبور(صدى):

حذرت سفارة المملكة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، جميع المواطنين المقيمين في ماليزيا والقادمين إليها بغرض السياحة، بعدم وضع جوازات السفر وأية وثائق أو مبالغ مالية كبيرة أو أشياء ثمينة في الحقائب اليدوية سواء الرجال أو النساء، أثناء التجوال بالشوارع التي يرتادها السياح عادةً، خاصةً منطقة بوكيت بنتانغ ” شارع العرب ” .

جاء ذلك في ظل تكرار وقائع السرقة والنشل من من أشخاص يقودون دراجات نارية بالعاصمة الماليزية مؤخرًا.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين القادمين للسياحة والمقيمين بكوالالمبور، أخذ الحيطة والحذر، والاتصال بالسفارة في حالة الطوارئ على الأرقام التالية : هاتف السفارة (0060342579588)، هاتف طوارئ السعوديين (0060123199845) و(0060122204846).