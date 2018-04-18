سبب اختيار ” النمر الأسود ” في أول عرض سينمائي بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

ألقت صحف فرنسية الضوء على عودة السينما في المملكة، وتدشين أول درا عرض سينمائي، اليوم الأربعاء، بعد حظرها لمدة 35 عامًا، موضحة أسباب اختيار فيلم ” النمر الأسود ” آخر وأفضل أفلام المخرج راين كوجلر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا لكي يكون أول عرض سينمائي في المملكة.

وأوضحت الصحف أن سبب اختيار ” النمر الأسود ” يرجع إلى أنه يعطي إشارة إلى التغيير الذي تشهده السعودية، وتلك الرياح التي ترافق رؤية المملكة 2030 والتي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تهدف إلى تنويع مصادر إيرادات المملكة، وعدم الاعتماد على النفط وحده في الاقتصاد.

وأشارت الصحف إلى أن إعلان المملكة مشاركتها في مهرجان ” كان ” السينمائي الدولي، والذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 19 مايو المقبل، يعد من أبرز العلامات التي تؤكد على التطور الذي تشهده السعودية.