بالفيديو والصور.. سطو بسلاح ” بلاستيكي ” على محل صرافة

عمان(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على شخص؛ لمحاولته تنفيذ عملية سطو مسلح، على إحدى محلات الصرافة، بمنطقة شارع ” الجاردنز ” ، بالعاصمة عمان، باستخدام سلاح بلاستيكي.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، فقد ورد لغرفة العمليات الرئيسية، بمديرية شرطة وسط ” عمان ” ، بدخول شخص لأحد محال الصرافة، في شارع الشهيد وصفي التل في العاصمة، واشهار سلاح ناري، وتهديد الموظفين به وسرقة مبلغ مالي.

وخلال محاولته الفرار، قام موظفو الامن والحماية داخل محل الصرافة بمتابعته؛ لتصل عند ذلك اقرب دوريات شرطة النجدة للمكان، وتمكن طاقمها بمساعدة موظفي الامن والحماية، من ضبط الشخص والمبلغ المالي، الذي قام بسرقته، وقد تبين ان السلاح المستخدم غير حقيقي ” بلاستيكي ” .