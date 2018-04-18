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القوات المصرية تعلن تصفية قيادي مسلح في وسط سيناء

القوات المصرية تعلن تصفية قيادي مسلح في وسط سيناء
القاهرة(صدى):

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم أنه تم القضاء على قيادي مسلح في وسط سيناء.

وقالت القوات في بيان لها اليوم ” إنه تم القضاء على القيادي المسلح ناصر أبو زقول خلال مداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء ، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران وعثر بحوزته على بندقية آلية ، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و 6 خزنة بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي ، مؤكدة على مواصلة الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر الإجرامية والمتطرفة بوسط سيناء.


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