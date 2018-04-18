نظام الرهن العقاري.. 3 موافقات في جلسة ” الشورى “

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الرهن التجاري المعاد دراسته استناداً للمادة ١٧ من نظام المجلس.

كما وافق على مشروع نظام العمل التطوعي، والذي يشمل 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

وأصدر ” الشورى” الموافقة على المصادقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

الرهن العقاري، التعمل التطوعي، الامن الغذائي، الشورى