1215024 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية بالقنفذة

سعيد العجل(صدى):

قدمت مراكز الرعاية الصحية الاولية بالقنفذة خدماتها الوقائية والعلاجية لعدد ١٢١٥٠٢٤ مراجع العام الماضي حيث بلغ عدد مراجعي العيادات العامة ٨٦٩٩٧٦ مراجع والعيادات الاستشارية ١٦٠٣٥ وعيادات الاسنان ٥٩٠٩٤ ورعاية المسنين ٢٩١٧٥ وفحوصات المختبر ٢٩٢٨٠ والامراض المزمنة ١٤٩٤٧٥ ورعاية الأمومة ٨٢٨٠ ورعاية الطفولة ٥٣٠١٣ وفحوصات الأشعة ٦٩٦ ، من خلال ٤٣ مركز صحي .

وتجدر الإشارة أنه تم إفتتاح عيادات فرز بقسم الطوارئ بمستشفى القنفذة العام حيث انتقل تقديم الخدمة الى موقع جديد أمام البوابة الرئيسية لمبنى المستشفى المؤقت ويضم عيادة الفرز البصري وعيادة الطوارئ للكبار والأطفال وغرف لفرز الحالات التنفسية واستراحات للرجال والنساء .

من جانب آخر أعلنت الصحة مؤخراً عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإكتشاف وعلاج المصابين بإلتهاب الكبد ج ، كما أطلقت حملة توعوية مصاحبة بهذا الخصوص تحت شعار (هات يدك) تتضمن العديد من المواد التوعوية سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وأبانت الصحة أنه خلال العامين الماضيين عملت الوزارة على توفير عددٍ من الأدوية النوعية لعلاج الفيروس وأُعطيت الأولوية للمرضى في المراحل المتقدمة من المرض أو الذين قد ينقلون العدوى إلى غيرهم.

وأضافت الصحة أن دخول أدوية مصنعة محلياً بنفس جودة مثيلاتها العالمية أتاح الفرصة للتوسع في العلاج بشكل غير مسبوق وأزيلت محددات الأولوية.

وبالإضافة إلى توفير الأدوية يقوم البرنامج الوطني لإزالة فيروس الكبد ج أيضاً على تدريب الاطباء والمنسقين و توفير الفحوص المخبرية و الإشعاعية و الخدمات اللوجستية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

تجدر الإشارة أن التهاب الكبد ج يسبب عدوى حادة ومزمنة وأن عدوى فيروس التهاب الكبد ج الحادة لا تكون عادة مصحوبة بأعراض وأن حوالي ١٥% إلى ٣٠% من الأشخاص المصابين بالعدوى يتخلصون تلقائياً من الفيروس، أما النسبة المتبقية منهم فتتطور حالتهم إلى الإصابة بالتهاب الكبد ج المزمن الذي يؤدي لتليف الكبد وفي بعض الحالات سرطان الكبد.

ويتم علاج الاصابات المزمنة بهذا الفيروس بإستخدام الأدوية المباشرة المفعول التي أضيفت مؤخراً إلى خيارات العلاج و أثبت الدراسات فعاليتها العالية وحققت نسب شفاء عامة تزيد عن ٩٥ ٪ ، وإضافة لذلك فإنه لايوجد لقاح لإلتهاب الكبد ج .