كاكا يتحدث باستياء عن علاقته بـ ” مورينيو “

ماجد محمد(صدى):

تحدَّث النجم البرازيلي المعتزل، ريكاردو كاكا، عن الفترة التي قضاها في نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه موينيو ” 2009-2013 ” .

وأكد أنه قارن بين وجوده في فريقه السابق ميلان ووجود في بيت ” الملكي ” ، مشيراً إلى الحب الكبير الذي منحته الجماهير في ميلان، والمطالبة الدائمة بالرحيل من جماهير الريال.

وأشار إلى أن علاقته مع المدرب مورينيو لم تكن جيدة، قائلاً : ” كانت معقدة للغاية، ولم أكن أفهم ما يريد ” .

وأوضح أنه حاول تقديم المستوى الذي أهله للتويج بالكرة الذهبية مع ميلان، قائلاً : ” حاولت تقديم مستواي المعهود.. ولم أنل ثقته، وسعدت كثيرًا برحيلي عن الفريق باتجاه ميلان مجددًا “.