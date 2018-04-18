بعد تراجع المخزون الأمريكي.. ارتفاع أسعار النفط

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا وذلك بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بالإضافة إلى استمرار مخاطر تعطل بعض الإمدادات؛ حيث انخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 428 مليون برميل.

بينما حقق خام القياس العالمي مزيج برنت 72.17 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 59 سنتًا، أو ما يعادل 0.8%، مقارنة مع الإغلاق السابق، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 59 سنتًا، أو ما يعادل 0.9% مسجلًا 67.11 دولارًا للبرميل.