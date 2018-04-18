الجيش اليمني يقترب من موقع اختباء زعيم الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

صرحت مصادر ميدانية، باقتراب الجيش اليمني المسنود من قوات التحالف العربي، من منطقة ” مران ” بمحافظة صعدة، حيث يُعتقد أن عبد الملك الحوثي، زعيم مليشيات ” الحوثي ” الإيرانية، يختبئ بأحد كهوفها.

وفي ذات السياق، قال الموقع الرسمي للجيش الوطني، أن مليشيات ” الحوثي ” الإرهابية، افتتحت مقبرة جديدة في منطقة ” فوط ” ، التابعة لمديرية الساقيين بصعدة، مبينًا أن الهزائم المتتالية والانكسارات التي تشهدها المليشيات، من قبل الجيش الوطني وضربات التحالف العربي؛ أودت بحياة العشرات من المليشيات بالمحافظة.

من الجدير بالذكر، أن الجيش اليمني تقدم برتم متسارع في محافظة ” صعدة ” ، خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت قواته لمنطقة ” الملاحيظ ” ، حيث سيطرت على مجمعها الحكومي، وحيها التجاري، قبل أن تصل إلى منطقة النامسة القريبة، من منطقة مران التي يعتقد أن زعيم الحوثيين يتواجد فيها.