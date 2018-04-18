دراسة 5 أماكن لاستضافة القمة المرتقبة بين ” ترامب ” و ” كيم جونج “

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن وجود خمسة أماكن مرشحة لاستضافة القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأوضح ترامب قائلًا: ” إن واشنطن وبيونغ يانغ بدأتا محادثات مباشرة على مستوى رفيع للغاية تمهيداً لعقد اللقاء المرتقب. ” ، مضيفًا: ” إن العبرة بالنتائج التي سيفسر عنها اللقاء، وليس عقده في حد ذاته. ”

بينما قال رئيس الوزراء الياباني، أنه يأمل في أن تسفر القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عن التوصل إلى تقدم ملموس في المسألة النووية وغيرها من القضايا.

وفي نفس السياق، كشف مسؤولون أمريكيون عن قيام مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأميركية والمرشح لتولي وزارة الخارجية، بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة عيد القيامة؛ حيث التقى مع زعيمها كيم جونج أون لبحث قمة مزمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.