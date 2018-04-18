بلباو فرصة ” بيل ” الوحيدة قبل مواجهة البايرن

نواف السالم(صدى):

تعتبر المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وبلباو في الجولة الـ33 من الليجا، هي الفرصة الأخيرة لـ اللاعب الويلزي جاريث بيل.

ووأوضحت تقارير صحفية، أن ” بيل ” لم يشارك في الدورين الماضيين سوى بمدة لا تتعدة الـ 81 دقيقة، حيث فضَّل المدرب زين الدين زيدان عليه إيسكو، فاسكيز، واسينسو.

وشارك بيل لمدة 36 دقيقة فقط أمام باريس سان جيرمان، و 45 دقيقة أمام اليوفينتوس، ما يجعل مباراة بلباو هي الفرصة الأخيرة بين بيل وزيدان.

وشهدت العلاقة بين بيل وزيدان توتراً خلال الفترة الماضية بسبب وجهة نظر ” زيدان ” بأن اللاعبين المذكورين سيقدمون مباريات أفضل من بيل.

ويرغب ” بيل ” في إثبات أحقيته بالمشاركة، قبل مواجهة الذهاب مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري الأبطال في ميونيخ الأسبوع القادم.