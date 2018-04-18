حتا الإماراتي: وكيل لاعبين طلب روزا للنصر ثم ولى

ماجد محمد(صدى):

أوضح علي البدواوي، رئيس نادي حتا الإماراتي، أن هناك وكيل لاعبين برازيلي عرض عليهم ذهاب مهاجم الفريق صاحب الـ27 عامًا البرازيلي صامويل روزا إلى نادي النصر.

وقال ” البدواوي ” أن: ” القصة بدأت عندما كان فريق حتا يؤدي مرانه في ملعب نادي شباب أهلي دبي في دبي، حينها كان أحد منتخبات السعودية للفئات السنية يتدرب في الملعب نفسه، حيث تحدث الوكيل مع مدير الكرة بأنه يرغب في نقله للنصر، فطلبنا منه خطابا رسميًا حتى نتحدث في هذا الشأن، إلا أنه ولى ولم يعد. ”

وتابع رئيس حتا: ” تركيز اللاعب حاليًا ينصب في المباريات المقبلة، وبعد نهاية الموسم لكل حادث حديث.. ولا يوجد اهتمام أو عروض رسمية من ناد ماليزي وأندية إماراتية، وأجلنا المفاوضات لحين نهاية الموسم الحالي. ”