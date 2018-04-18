الأمير خالد بن سلمان يقدم التعازي لعائلة ” بوش ” في وفاة ” باربرا ” .. فماذا كتب

نايف السالم(صدى):

قدم الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية التعازي في رحيل سيدة أمريكا الأولى السابقة ” باربرا بوش “.

وغرد الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في ” تويتر “: ” أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب “.

وكانت باربرا بوش، قد توفيت مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات.

وتعد باربرا، هي زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، ووالدة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن، كما تولى ابنها جيب بوش منصب حاكم فلوريدا.