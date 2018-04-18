كارثة بيئية بانتظار مدارس جازان مع استمرار أزمة متعهد النظافة

تركي السالم(صدى):

بالتزامن مع موسم الغبار الذي تشهده أجواء المملكة، تستمر أزمة مدارس جازان الخاصة بتوقف متعهد النظافة، وذلك في ظل صمت تام من إدارة تعليم المنطقة.

وتعيش مدارس البنين والبنات التابعة للمتعهد المتوقف، في الأجواء الحارة وإشغال المباني لأكثر من 10 ساعات فيما يعرف بنظام ” التوأمة ” ، حيث استنجد الميدان بمكاتب التعليم في صامطة وفرسان والمسارحة والحرث بخصوص النظافة خاصة مع دخول فترة الاختبارات.

ومع استمرار هذا الوضع، فمن المتوقع أن تحدث كارثة بيئية تؤثر في النظافة داخل المباني المدرسية، ما يتناقض مع تصريح مدير عام التعليم بمنطقة جازان عيسى حكمي، تثبت انتهاء الأزمة.