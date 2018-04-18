سلطان بن سلمان: السياحة أحد أهم محركات الاقتصاد بالمملكة

نايف السالم(صدى):

قال صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة مقبلة على نهضة شاملة وكبيرة، في قطاع السياحة، بدعم كبير من الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

وأوضح سموه في كلمته، خلال اجتماع الدورة الثامنة، لوزراء السياحة، في مجموعة ” العشرين ” ، التي افتتحت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أمس الثلاثاء، أن الهيئة قدمت استراتيجية؛ لتنمية السياحة الوطنية أقرت من الدولة عام 2005، ويجري الآن تمكينها من الدولة؛ لتكون أحد أهم محركات الاقتصاد، في برنامج التحول الوطني.

كما أشار إلى أن السياحة، تعد أحد أهم محركات الاقتصاد بالمملكة، مبينًا أنه عندما بدأ تأسيس قطاع السياحة في المملكة، كان هناك تردد في مدي جدوى هذا القطاع اقتصاديًا، أو قدرته في النمو في المجتمع السعودي.