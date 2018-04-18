مقابل 500 ليرة.. ” بيزنس ” بيع وشراء الشهادات الجامعية ينتشر بتركيا

أنقرة(صدى):

انتشرت الشهادات الجامعة المزورة في تركيا بشكل واسع جداً، وقد تبين أنها تباع وتشترى عبر مواقع على شبكة الإنترنت، مقابل 400 أو 500 ليرة.

وأجرت صحيفة تركية، تحقيقاً في الأمر حيث تواصلت مع أحد الأشخاص عبر تطبيق ” واتس آب ” والذي يبيع الشهادات عبر الإنترنت،

وأوضح أحد الأشخاص الذي يبيع الشهادات عبر الإنترنت، أن الشهادة الجامعية الموثقة من كاتب العدل سعرها يصل إلى 500 ليرة، بينما الشهادات غير الموثقة يبلغ سعرها 400 ليرة.

وأكد أن هذه الشهادات مزيفة، ولا يمكن العمل بها في المؤسسات الحكومية ولكن في القطاع الخاص فقط، فيما يوجد مواقع على الإنترنت تقدم شهادتين مختلفتين يمكن التعامل بها في القطاعين الحكومي والخاص، لكن هذا لا يمنع من كونها ” مزيفة ” .

ويمكن العثور على المواقع التي تعد الشهادات الزائفة، بسهولة على الإنترنت، والتواصل معهم عبر أرقام مسجلة بها، إلا أن هناك الكثير ممن يريدون الشهادات الزائفة يتم خداعهم ويدفعون الاموال دون الحصول عليها.