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أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان مناطق: مكة المكرمة ” الطائف، وتشمل مرتفعات منطقة مكة ” ، وعسير والباحة، ينذر بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ هذه الحالة على هذه المناطق ” مكة المكرمة وعسير والباحة ” ، من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء الموافق 18/4/2018م، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.

كما حذرت الأرصاد، أهالي منطقتي: جازان وتشمل ” الأجزاء الشرقية ومرتفعات المنطقة ” ، ونجران، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية بهذه المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة الجوية ستبدأ على منطقتي: ” جازان ونجران ” ، من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 20:00 من نفس اليوم.

أما عن منطقة المدينة المنورة، فأصدرت الأرصاد تنبيهًا لسكان المنطقة وتشمل: ” الأجزاء الجنوبية من المنطقة، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة ” ، ينذر بوجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على المنطقة.

وذلك على أن تبدأ هذه الحالة على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 13:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 20:00 من نفس اليوم.

 


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